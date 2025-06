PM prende homem e apreende revólver e drogas na Zona de Expansão de Aracaju

O Batalhão de Polícia de Radiopatrulha (BPRp) realizou, na noite da sexta-feira (27), a prisão de um homem por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo na Zona de Expansão de Aracaju. A ação resultou na apreensão de entorpecentes, munições e materiais utilizados na comercialização das drogas.

A ocorrência teve início por volta das 23h, durante o patrulhamento na região. Populares informaram que um homem estaria utilizando uma casa em construção, no Bairro Robalo, como ponto de tráfico e depósito de drogas, além de portar uma arma de fogo, causando temor na comunidade.

Diante das informações, os policiais desembarcaram da viatura e realizaram uma incursão a pé até o endereço indicado. Ao se aproximarem da residência, eles notaram um forte odor de entorpecente e, através de uma janela, visualizaram um homem manuseando drogas e embalagens sobre uma mesa, onde também havia uma arma de fogo.

O suspeito foi rendido e detido. No interior do imóvel, foram encontrados 786 gramas de cocaína, 121 gramas de maconha, um revólver calibre .38 com 10 munições, uma balança de precisão, embalagens e dois aparelhos celulares. Durante a abordagem, o homem confessou ter adquirido a droga de um outro homem, afirmando que comercializava 50 gramas de cocaína por R$ 1,8 mil. Ele também declarou ter comprado o revólver por R$ 5 mil no Bairro Mosqueiro para se proteger.

Diante do flagrante, o suspeito foi encaminhado à Central de Flagrantes para os procedimentos legais cabíveis ao caso.

Fonte: Ascom PM/SE