PM prende homem em flagrante por importunação sexual

Equipe do Batalhão de Radiopatrulha (BPRp) prendeu em flagrante um homem por importunação sexual na avenida José de Oliveira Guedes, no bairro Bugio, em Aracaju. Ele também estava com um simulacro de arma de fogo. A ação policial ocorreu nesta quarta-feira (10).

De acordo com o tenente Guimarães, do BPRp, a ocorrência foi repassada pelo Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp), por volta das 14h.

“Com uma situação de atitude suspeita de um homem. A equipe se deslocou ao local e, chegando lá, foi parada pelas vítimas, que são três mulheres”, iniciou.

As vítimas informaram o crime. “Elas relataram que o homem saiu de casa se masturbando no momento que elas bateram à porta dele para vender plano de internet”, acrescentou.

Diante do fato, o homem foi chamado pelos policiais. “Ele saiu de casa e foi preso em flagrante. Os vizinhos relataram que a situação é recorrente”, narrou.

Ainda conforme o tenente, no momento da abordagem foi encontrado um simulacro de arma de fogo na cintura do homem.

O caso foi encaminhado ao Departamento de Atendimento a Grupos Vulneráveis (DAGV), onde a ocorrência foi registrada.

Fonte PM/SE