PM prende homem por disparo em via pública no Bairro Dom Luciano

Policiais do BPRp prenderam na madrugada deste domingo (30), um homem por porte ilegal de arma de fogo e disparo em via pública, no Bairro Dom Luciano, em Aracaju.

Uma equipe do BPRp realizava patrulhamento na região quando foi acionada pelo Ciosp para atender uma ocorrência de lesão corporal causada por disparo de arma de fogo.

Os policiais chegaram no endereço denunciado e encontraram um homem com sangramento na região da perna, o qual afirmava não saber o que teria causado a lesão.

A população que estava no local afirmou que o indivíduo lesionado estava alcoolizado e havia realizado diversos disparos de arma de fogo antes da chegada da polícia, sendo dois disparos efetuados contra uma pessoa.

Logo depois, o suspeito que estava lesionado confirmou que realmente estava portando uma arma de fogo, porém não sabia onde a teria deixado.

Os militares efetuaram buscas nas imediações e encontraram o armamento utilizado pelo autor, escondido em um buraco.

Todos os envolvidos na ocorrência, incluindo o suposto autor do fato, após este receber atendimento pela equipe do Samu, foram levados à delegacia.

A arma de fogo, tipo revólver calibre 38, contendo quatro munições deflagradas e uma intacta, foi apreendida.

Com informações e foto da PM