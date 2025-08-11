PM prende homem por suspeita de tráfico de drogas no bairro Santo Antônio

Neste domingo (10), militares do Regimento de Cavalaria Mecanizada de Motopatrulhamento (Getam) prenderam um homem por suspeita de tráfico de drogas no bairro Santo Antônio, Zona Norte de Aracaju.

Os militares realizavam patrulhamento ostensivo na localidade quando receberam informações de populares de que um indivíduo realizava o tráfico de drogas em um estabelecimento comercial, nas proximidades do Cemitério Santa Isabel.

Diante da denúncia, a equipe intensificou as rondas e identificou o indivíduo que, ao notar a presença do policiamento, tentou esconder uma mochila contendo drogas e R$ 240 em dinheiro.

O suspeito foi preso e o caso encaminhado a Delegacia Plantonista.

Fonte SSP