PM PRENDE HOMEM POR SUSPEITA DE TRÁFICO DE DROGAS NO CONJUNTO JARDINS EM NOSSA SENHORA DO SOCORRO

Policiais do Batalhão de Polícia de Radiopatrulha (BPRp) prenderam neste sábado (05), um homem por suspeita de tráfico de drogas no Conjunto Jardins, em Nossa Senhora do Socorro.

Os policiais tomaram conhecimento de uma intensa movimentação de usuários de drogas em residência da Rua I. No local, a moradora confirmou que o irmão frequentemente utilizava o imóvel, e informou o paradeiro dele.

Ao chegar no endereço mencionado, os policiais avistaram o suspeito na varanda, manipulando invólucros de cocaína. Ao perceber a aproximação da polícia, ele tentou fugir, mas foi preso logo em seguida.

No imóvel onde ele estava, foram apreendidos invólucros de cocaína e diversas embalagens vazias.

O homem foi preso e o caso foi encaminhado à Delegacia Plantonista.

Com informações e foto da PM/SE