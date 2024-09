PM prende homem por violência contra própria mãe em São Cristóvão

Policiais do Batalhão de Polícia de Radiopatrulha (BPRp) prenderam na noite desse domingo (08) um homem por violência doméstica contra própria mãe no município de São Cristóvão.

Os militares foram informados por meio do Ciosp sobre um caso de violência doméstica em uma residência no Povoado cape Novo.

Ao chegar no local, a vítima relatou a equipe que seu filho entrou em sua casa e proferiu ameaças com uma faca em seu pescoço. Informou ainda que seu companheiro que é deficiente também foi agredido fisicamente com chutes na região abdominal.

A mãe do suposto agressor afirmou que, após as agressões, seu filho estaria escondido no terreno vizinho ao imóvel.

Momentos depois, os policiais efetuaram a prisão em flagrante do suspeito. Durante a busca pessoal foi encontrada uma faca na cintura do homem, que não ofereceu resistência, mesmo apresentando fortes sinais de embriaguez.

O caso foi encaminhado à Delegacia.

Com informações da PM/SE