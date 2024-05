PM prende homem por violência doméstica em Muribeca

Policiais Militares do 2º Batalhão prenderam nesse sábado (11), um homem suspeito de ter agredido a própria companheira em via pública, no Centro de Muribeca.

A equipe foi acionada para solucionar um conflito de violência doméstica contra a mulher. Desta forma, foi feito contato com a vítima das agressões, a qual relatou que seu companheiro havia agredido-a, motivado por ciúmes, na rua próxima à casa dela.

A PM informou ainda que o fato foi presenciado por populares, inclusive pela cunhada da vítima, que se prontificou a testemunhar sobre o crime.

Apesar da rapidez dos policiais, o suspeito já não estava no local denunciado. No entanto, após buscas na região, foi possível localizar o homem, que confessou ter agredido a companheira.

O caso foi encaminhado à Delegacia Plantonista de Maruim para adoção das medidas cabíveis.

Com informações da PM/SE