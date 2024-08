PM prende homem suspeito de agredir a companheira em Aracaju

Policiais do 8º Batalhão de Polícia Militar (8º BPM) prenderam no último sábado (24) um homem suspeito de agredir a própria companheira com socos e tapas em Aracaju.

A equipe do 8º BPM foi acionada para averiguar a ocorrência e na residência dos envolvidos, uma mulher relatou que havia sido agredida pelo seu companheiro com socos e tapas na região da face.

Ainda de acordo com a vítima, no dia anterior à denúncia, ela também foi atingida com um cabo de vassoura pelo mesmo agressor.

O homem foi preso em flagrante e encaminhado à delegacia para que fossem tomadas as medidas legais.