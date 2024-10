PM prende homem suspeito de agredir a sobrinha em Itabaiana

Policiais do 3º Batalhão prenderam nesta terça-feira (1º), um homem suspeito de agredir a própria sobrinha, em Itabaiana.

A equipe do 3º BPM foi acionada por uma mulher que relatou ter sido agredida com um tapa no rosto ocasionado pelo seu próprio tio, após uma discursão.

Familiares da vítima afirmaram ter presenciado uma briga entre o tio e a sobrinha, e que o homem realmente havia agredido a vítima fisicamente.

A vítima recebeu o apoio necessário, o suspeito foi preso e encaminhado à Delegacia local para adoção dos procedimentos legais cabíveis.