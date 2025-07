PM prende homem suspeito de tentar matar o próprio filho em Porto da Folha

Policiais do 4º Batalhão de Polícia Militar (BPM) prenderam um homem suspeito de tentativa de homicídio contra o próprio filho, menor de idade, neste sábado (26), no município de Porto da Folha.

As equipes da 2ª Companhia do 4º BPM foram acionadas por populares após o suspeito golpear o filho com várias punhaladas. No momento do ocorrido, a vítima estava dormindo e ffoi atingida nos braços, nas costas e no pescoço da vítima.

Os militares chegaram rapidamente ao local, prestaram os primeiros socorros à vítima e colheram informações que permitiram iniciar as buscas. Minutos depois, o suspeito foi localizado e preso em um sítio na região. Com ele foi encontrada a arma branca utilizada no crime.

O homem foi conduzido à Delegacia de Nossa Senhora da Glória, onde foram adotadas as medidas legais cabíveis ao caso.

Fonte: Ascom PM/SE