PM prende homem suspeito de ter agredido a esposa em Aracaju

Militares do Batalhão de Policiamento Turístico (BPTur) prenderam um homem suspeito de ter agredido fisicamente a própria esposa e um vizinho que mora próximo à casa do casal. O fato aconteceu nessa terça-feira, 16, no bairro Atalaia em Aracaju.

Durante patrulhamento, a equipe do BPTur notou um homem gritando por socorro dentro de uma casa. Assim, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado para prestar o devido auxílio ao homem.

Diante da gravidade do fato, os policiais procederam com a verificação da autoria do ferimento e constataram que o suposto autor estava próximo da casa da vítima portando duas facas grandes, as quais foram usadas para causar os ferimentos na vítima. Ao ser questionado pelos policiais, o suspeito começou a proferir palavras desrespeitosas contra os agentes de segurança.

Além disso, a esposa do homem suspeito relatou que havia sido agredida por ele e que o seu vizinho tentou impedir a brigas, porém também foi agredido.

Diante dos fatos, o homem foi preso e encaminhado a Delegacia local para adoção das medidas legais cabíveis.

Fonte: Ascom PM/SE