PM prende homem suspeito por arrombamento, tentativa de homicídio e ameaças em Poço Redondo

Policiais do 4º Batalhão de Polícia Militar prenderam na noite desta terça-feira (24), um homem suspeito de arrombamento de residência, tentativa de homicídio e ameaças, no município de Poço Redondo.

A ação ocorreu após acionamento do Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp), que recebeu a denúncia de invasão a um imóvel localizado no bairro São José na localidade.

De acordo com as informações iniciais, o suspeito teria arrombado a residência, atentado contra a vida de um morador e ameaçado um familiar utilizando uma arma branca.

Com base nas características repassadas, os militares localizaram o suspeito nas imediações. Ao tentar fugir, ele foi alcançado pela equipe. Durante a abordagem pessoal, o homem deixou cair a arma branca utilizada na ação criminosa.

O suspeito foi encaminhado à Delegacia Plantonista para a adoção das medidas legais cabíveis.

Com informações da PM/SE