PM prende motociclista que furou bloqueio policial transportando maconha

Na manhã desta quinta-feira, 18, militares da Força Tática do 1º Batalhão, da Companhia de Polícia de Trânsito e do Getam, prenderam o condutor de uma motocicleta que não obedeceu ao bloqueio policial na Avenida José Carlos Silva, Zona Sul da capital. O suspeito foi flagrado transportando 127 gramas de maconha, nas imediações do Conjunto Orlando Dantas.

Por volta das 10h30, o motociclista recebeu voz de parada na blitz, mas ele desobedeceu às ordens dos policiais e furou o bloqueio. Logo em seguida, o condutor foi interceptado pelas equipes.

Durante a abordagem, os militares encontraram uma bolsa plástica com a droga. O homem foi preso em flagrante e encaminhado à delegacia para que fossem tomadas as medidas cabíveis.

Fonte: Ascom PM