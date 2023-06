Polícia Militar prende motorista por embriaguez ao volante em Lagarto

Policiais do 7º Batalhão de Polícia Militar (7º BPM) prenderam o condutor de um veículo por embriaguez ao volante no município de Lagarto, no Centro-Sul do estado. O flagrante aconteceu após o condutor se envolver em uma colisão com uma motocicleta nesse domingo (26).

Os militares foram acionados para atender uma ocorrência de acidente de trânsito na Rodovia SE-170, onde aconteceu uma colisão entre um carro de passeio e uma motocicleta.

Ao chegarem na rodovia, os policiais constataram que, após o acidente, o carro não estava mais no local. Já os ocupantes da motocicleta, um casal, foram socorridos pelo Samu e levados para o Hospital Universitário de Lagarto.

Mais adiante, os agentes percorreram a via e encontraram o carro parado no acostamento. Na abordagem, os PMs perceberam que o condutor do veículo apresentava sinais visíveis de embriaguez e realizaram o teste do etilometro (bafômetro).

Após a confirmação de que o nível de álcool no organismo do motorista estava acima do permitido pela legislação de trânsito, ele foi encaminhado à Delegacia Regional de Lagarto para a formalização do flagrante.

Com informações e foto da PM/SE