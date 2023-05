PM prende motorista que se negou a abrir o compartimento de carga para fiscalização

Policiais militares da Companhia Fazendária prenderam na manhã desta segunda-feira (08) um motorista por desobediência à ordem legal, no Posto Fiscal localizado em Nossa Senhora do Socorro.

A prisão ocorreu após fiscalização de rotina, no Povoado Pedra Branca, em Laranjeiras. No momento da abordagem a um veículo do tipo furgão, o auditor da Secretaria da Fazenda constatou que havia divergências na nota fiscal e o encaminhou ao posto fiscal.

No posto de fiscalização, o motorista recebeu ordem do militar para abrir o compartimento de carga, mas ele se negou. Diante da recusa, o condutor recebeu voz de prisão por desobediência.

A ocorrência foi registrada na Delegacia Plantonista.