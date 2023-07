PM prende mulher ex-presidiária em flagrante por tráfico de drogas no Conjunto Santa Lúcia, em Aracaju

Policiais do Batalhão de Polícia de Choque (BPChoque) prenderam na noite deste domingo (02) uma mulher por tráfico de drogas na Zona Sul de Aracaju. Ela foi flagrada ao tentar repassar uma bolsa com ecstasy, MD, skank, haxixe e cocaína, para um motociclista no Conjunto Santa Lúcia.

O flagrante foi realizado por volta das 18h, momento em que os policiais se depararam com os suspeitos. Ao notar a presença da viatura do BPChoque, a mulher jogou no chão uma bolsa plástica, atitude suspeita que motivou a abordagem.

A bolsa continha 55 gramas de haxixe, 360 gramas de skank, 148 comprimidos de ecstasy, 67 gramas de MD (3,4-metilenodioximetanfetamina), seis papelotes de cocaína, duas balanças de precisão e materiais utilizados para embalar as drogas de alto valor comercial.

Após a realização de consulta no sistema de informações policiais, os militares descobriram que a infratora já havia sido presa com mais de 80 quilos de maconha.

Os envolvidos foram encaminhados à Delegacia Plantonista.

Com informações e foto da PM/SE