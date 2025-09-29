PM prende mulher foragida da Justiça por homicídio qualificado na Barra

A Polícia Militar de Sergipe, por meio de equipes do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope), prendeu uma mulher foragida da Justiça nesta sexta-feira (26), no Povoado Jatobá, município da Barra dos Coqueiros.

Contra a suspeita, havia um mandado de prisão pelo crime de homicídio qualificado.

A ordem judicial foi expedida após investigações apontarem a mulher como autora do homicídio do próprio marido, ocorrido na residência do casal. De acordo com os autos, o crime ocorreu durante um desentendimento doméstico.

A ação foi conduzida de forma coordenada pelo Bope, unidade especializada em ocorrências de alta complexidade e no cumprimento de mandados de prisão. Durante a abordagem, foram adotados os procedimentos de segurança padrão, visando resguardar a integridade dos policiais e da detida.

Após a captura, a mulher foi encaminhada à delegacia responsável para a adoção das medidas legais cabíveis.

Com informações da PM/SE