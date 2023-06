PM prende mulher que aplicava golpe do agendamento do Pix em Estância

Policiais civis da Divisão de Repressão a Crimes Patrimoniais, da Delegacia Regional de Estância, cumpriram o mandado de prisão preventiva de uma mulher investigada pelo crime de estelionato. Ela ficou conhecida como “A mulher do Pix”. A investigada foi presa no Conjunto Valadares, bairro Cidade Nova, em Estância, nessa terça-feira (20).

Segundo as investigações, as vítimas relataram que uma mulher fazia compras de negócios ou serviços e dizia que pagaria por meio do Pix. Porém, ela apenas fazia o agendamento e mostrava o comprovante do agendamento como se tivesse concretizado a transferência pelo Pix, cancelando o agendamento horas depois da compra.

No decorrer das investigações, a mulher investigada continuou praticando crimes no município e depois fugiu de Estância. Conforme apuração policial, ela buscou cidades vizinhas para praticar o mesmo crime, tendo sido apurado que houve ocorrência do mesmo crime na cidade de Arauá.

Assim, conforme as informações policiais, realizadas as diligências necessárias e colhidas provas suficientes da prática dos delitos e da autoria, a Polícia Civil finalizou o inquérito policial e solicitou a prisão preventiva da investigada, o que foi acolhido pelo Poder Judiciário. Com o mandado de prisão, ela foi detida.

A Polícia Civil solicita que informações e denúncias que possam levar à localização de suspeitos de crimes sejam repassadas à polícia por meio do Disque-Denúncia, no telefone 181. O sigilo é garantido.

Com informações e foto SSP