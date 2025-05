PM prende mulher suspeita de abandono de incapaz em Canindé de São Francisco

Policiais do 4º Batalhão de Polícia Militar prenderam nesta terça-feira (27), uma mulher suspeita de abandono de incapaz na Zona Rural de Canindé de São Francisco.

De acordo com as informações, os militares do 4º BPM foram acionados pelo Conselho Tutelar do município, em razão de uma denúncia de possível abandono de incapaz no Assentamento Nova Vida.

Ao chegarem à localidade, os militares encontraram quatro crianças menores de 10 anos que estavam sozinhas em uma residência. Segundo vizinhos, a situação era recorrente, e elas estavam desacompanhadas desde as 10 horas.

Em razão do flagrante de abandono e para garantir a proteção integral prevista no Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/1990), o Conselho Tutelar acolheu, imediatamente, as vítimas para garantia da segurança e bem-estar.

Por volta das 17h40, momento em que as equipes estavam se retirando do Assentamento, a mãe das crianças chegou à residência apresentando forte odor etílico, fala confusa e embolada.

As vítimas permaneceram sob a responsabilidade do Conselho Tutelar de Canindé de São Francisco e a mulher recebeu voz de prisão por abandono de incapaz.

Em seguida, ela foi encaminhada à delegacia do município para as providências legais cabíveis.

Fonte: Ascom PM/SE