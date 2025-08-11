PM prende mulher suspeita por envolvimento com o tráfico de drogas na cidade de Lagarto

Neste domingo (10), militares do 7º Batalhão de Polícia Militar (BPM) prenderam uma mulher por suspeita de tráfico de drogas na Praça José Domingos Vieira, conhecida como “Praça dos Três Poderes”, localizada no centro de Lagarto, região Centro-Sul de Sergipe. Com ela, foram apreendidas 34 pedras de crack e uma quantia em dinheiro.

De acordo com informações do 7º BPM, o caso aconteceu durante rondas ostensivas realizadas no município, por conta da partida entre o Lagarto e o Central (PE), válida pelo Campeonato Brasileiro da Série D.

Ainda segundo os militares, um homem fugiu ao notar a presença da polícia. Os materiais apreendidos e a mulher foram encaminhados à Delegacia Regional de Lagarto.

SSP