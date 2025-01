PM PRENDE MULHER TRANSPORTANDO QUASE 2 QUILOS DE COCAÍNA EM VEÍCULO NO BAIRRO JAPÃOZINHO, EM ARACAJU

Policiais do Batalhão de Polícia de Choque (BPChoque) prenderam na noite desta terça-feira (14) uma mulher por tráfico de drogas, no Bairro Japãozinho, em Aracaju.

Durante patrulhamento, os militares avistaram um veículo Fiat Pálio efetuando manobras perigosas. Após ordem de parada, a equipe iniciou as buscas no interior do veículo e encontraram aproximadamente 2kg de substância análoga à cocaína, duas balanças de precisão, além de materiais para embalagem do entorpecente.

Após consultas, foi constatado que a suspeita possuía passagem pelo sistema prisional pelos crimes de homicídio qualificado, roubo e tráfico de drogas.

A mulher e todo material apreendido foram direcionados à Delegacia.

Com informações e foto da PM