PM PRENDE PAI E FILHO SUSPEITOS DE AMEAÇAR FUNCIONÁRIO DE UM ESTABELECIMENTO COM UMA ARMA DE FOGO

Policiais Militares do Batalhão do BPRp prenderam na noite desse domingo (04), pai e filho, suspeitos de ameaçar o proprietário de um estabelecimento com uma arma de fogo, nas imediações do Mercado Central de Aracaju.

Após desentendimento com o proprietário, o funcionário de um estabelecimento comercial fez uma ligação e pediu que o pai comparecesse ao local com uma arma de fogo. Neste momento, o homem tomou posse do armamento trazido pelo seu pai e passou a ameaçar a vítima.

Em seguida a dupla fugiu em uma motocicleta com destino ao Bairro Santa Maria, onde foi localizada pelos policiais da Radiopatrulha. A arma de fogo utilizada durante as ameaças, uma pistola calibre .380, com 18 munições, também foi apreendida.

Eles foram presos em flagrante e encaminhados à delegacia por porte ilegal de arma de fogo e ameaças.

Com informações e foto da PM/SE