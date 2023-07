Policia prende quatro pessoas por tráfico de drogas  na Grande Aracaju

Policiais do Batalhão de Polícia de Choque prenderam nesse sábado (01), quatro pessoas por tráfico de drogas, na Grande Aracaju. Durante as ações, os policiais apreenderam dezenas de porções de drogas prontas para a venda, entre maconha, cocaína e crack.

A primeira prisão foi registrada nas primeiras horas desse sábado, no Conjunto Eduardo Gomes, quando as equipes do BPChoque flagraram um homem com 344 gramas de maconha, 23 gramas de crack, 110 gramas de cocaína e três balanças de precisão.

No segundo caso, ocorrido por volta das 16h30, no Bairro Cidade Nova, o suspeito detido já possuía registro de quatro passagem pelo Sistema Prisional, sendo uma delas por tráfico de entorpecentes e as outras três por porte ilegal de arma de fogo. Dessa vez, ele foi flagrado com 240 gramas de maconha, quatro gramas de cocaína, uma balança de precisão e material para embalar as drogas.

A terceira ocorrência de tráfico foi verificada durante a noite, na Coroa do Meio, Zona Sul da capital, onde um casal foi preso depois de ter sido flagrado transportando 52 saquinhos de cocaína em um carro. Após consulta foi constatado que o homem já havia sido preso anteriormente por roubo e recepção.

Com informações e foto da PM