PM prende suspeito após invadir estabelecimento comercial em Aracaju

Policiais do Batalhão de Policiamento Turístico (BPTur) prenderam madrugada desta segunda-feira (21), um homem suspeito de invadir um estabelecimento comercial no Bairro Aruana, em Aracaju.

Os policiais militares receberam informações sobre uma possível invasão em uma loja. Ao chegar no local, a equipe identificou o suspeito tentando sair do local com uma sacola.

Ao perceber a presença policial, o homem retornou para o interior do estabelecimento e tentou se esconder na sala de estoque, onde momentos depois, foi localizado pelos policiais.

Ele foi preso em flagrante e encaminhado à Delegacia.