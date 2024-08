PM prende suspeito de agredir a gerente de um restaurante na Zona de Expansão de Aracaju

Policiais da 3º Companhia prenderam na manhã do último sábado (24), um homem suspeito de agredir a gerente de um restaurante na Zona de Expansão de Aracaju.

A equipe foi atender uma denúncia de agressão e vias de fato nas imediações do restaurante e no local, a gerente do estabelecimento relatou aos policiais que estava cumprindo suas funções, quando percebeu que um ônibus de passeio entrou no estacionamento do restaurante e rompeu os cabos da parte superior.

Ainda de acordo com a funcionária, após questionar o motorista do ônibus sobre o acontecido, o homem iniciou uma discussão e, em seguida, desferiu um tapa no rosto dela.

O suposto agressor foi localizado e negou as acusações. Ele também afirmou que foi desrespeitado pela gerente do restaurante com xingamentos e palavras de baixo calão.

Os envolvidos foram encaminhados à delegacia para que fossem adotadas as medidas cabíveis.

Com informações da PM/SE