PM prende suspeito de comercializar drogas e munições em Socorro

Policiais do BPChoque prenderam nessa quarta-feira (26), um homem suspeito de comercializar entorpecentes e munições no Conjunto Piabeta, em Nossa senhora do Socorro.

Durante rondas de rotina no Marcos Freire II, os militares realizaram buscas na região e localizaram o carro que foi interceptado no Conjunto Piabeta.

Dentro do veículo, os agentes encontraram 129 munições de diversos calibres, 830 gramas de cocaína, uma balança de precisão e um caderno com anotações referentes ao comércio ilícito de drogas.

O condutor do veículo foi encaminhado à Central de Flagrantes, onde foi constatado que ele possuía um mandado de prisão em aberto pelo crime de homicídio.

Com informações e foto da PM