PM prende suspeito de matar um animal com golpes foice em Lagarto

Policiais militares do 7º Batalhão de Polícia Militar prenderam neste sábado (09), um homem por suspeita de matar um animal no Povoado Brejo, município de Lagarto. Uma foice usada no crime foi apreendida.
Os militares foram acionados para atender ocorrência de maus-tratos a animal. Ao chegar ao local, populares e vizinhos do suspeito relataram que o ele teria matado um cachorro a pauladas e golpes de foice, por motivo fútil, e levou o animal já sem vida para o fundo da casa.
O suspeito foi preso no imóvel. O animal estava no quintal da residência aparentemente sem vida, apresentando escoriações na região da cabeça.
Testemunhas também relataram que o suspeito já cometeu esse tipo de crime outras vezes, e ameaçou os denunciantes de morte.
O caso foi encaminhado à Delegacia Regional de Lagarto.
Com informações e foto da PM/SE