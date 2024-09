PM PRENDE SUSPEITO DE TRÁFICO DE DROGAS E APREENDE ARMA CAIBRE .12 EM NOSSA SENHORA DO SOCORRO

Policiais militares do Batalhão de Polícia de Radiopatrulha (BPRp) prenderam um homem por suspeita de tráfico de drogas nesse sábado (07), no Residencial Pôr do Sol II, em Nossa Senhora do Socorro.

Uma arma caibre .12 e drogas foram apreendidas. Segundo informações policiais, os militares patrulhavam na localidade, quando receberam a denúncia da existência um suposto tráfico de drogas praticado por um homem.

As equipes foram ao endereço e localizaram o suspeito. Houve a apreensão de uma espingarda calibre .12 com uma munição, uma balança de precisão e embalagens, além de cocaína e R$ 101,00 em espécie.

O homem e os materiais foram encaminhados à Delegacia Plantonista.

Com informações e foto da PM/SE