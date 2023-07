PM prende suspeito de tráfico de drogas em Socorro

Militares do Regimento de Cavalaria Mecanizada de Motopatrulhamento (Getam) prenderam um homem por tráfico de drogas no Conjunto João Alves, em Nossa Senhora do Socorro. Na ação, realizada nessa terça-feira (11), os militares apreenderam cocaína e uma prensa hidráulica.

Segundo as informações policiais, os militares faziam rondas de rotina na Rua Ribeirópolis, quando perceberam que um homem arremessou uma sacola dentro de um terreno.

Diante do fato, após verificarem a atitude suspeita, os policiais descobriram que dentro da bolsa havia 620 gramas de substância semelhante à cocaína

Na mesma ocorrência, os policiais desconfiaram de uma casa em estado de abandono e realizaram buscas. No local, eles apreenderam uma prensa hidráulica, uma balança de precisão, quatro rolos de plástico filme, três facas e uma peneira.

O homem foi preso em flagrante por suspeita de tráfico de entorpecentes e encaminhado à Delegacia Plantonista.

Fonte: Ascom PM