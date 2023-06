PM prende suspeito de tráfico e apreende 2,5 Kg de drogas e porte ilegal de arma de fogo no Bairro Aruana

Equipes do Batalhão de Polícia de Radiopatrulha (BPRp) prenderam nessa segunda-feira (05), um homem suspeito de tráfico ilícito de drogas e porte ilegal de arma de fogo no Bairro Aruana, em Aracaju.

Os PMs foram acionados após uma denúncia de que no Loteamento Costa Verde havia um homem comercializando drogas. Os agentes iniciaram as buscas e conseguiram localizar o suspeito em frente a uma residência.

No momento em que percebeu a presença da viatura, ele dispensou uma bolsa da cor verde, na tentativa de se livrar do flagrante. Durante a abordaram, os militares encontraram uma pistola calibre .40, com um carregador contendo 15 munições, escondida na cintura do suspeito.

Já na mochila dispensada por ele anteriormente, os policiais descobriram que havia cerca de 2,5 Kg de maconha. A respeito do material ilícito, o homem informou que possuía a arma para utilizar em sua defesa. Sobre os entorpecentes, seriam usados para consumo próprio.

O caso foi encaminhado ao Departamento de Narcóticos da Polícia Civil para o prosseguimento das investigações.

Com informações e foto PM/SE