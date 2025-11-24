PM prende suspeito de tráfico e apreende quase meio quilo de maconha no Porto Dantas

Policiais militares do Batalhão de Radiopatrulha (BPRp) prenderam em flagrante um homem suspeito de tráfico de drogas no bairro Porto Dantas, Zona Norte de Aracaju. A ação ocorreu na manhã desse sábado, 22, após denúncia encaminhada pelo Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp) e resultou na apreensão de aproximadamente 480g de maconha, além de materiais utilizados no preparo e na venda do entorpecente.

Conforme informações repassadas à equipe, o suspeito estaria comercializando drogas nas proximidades de uma panificação na Rua Santa Letícia. Com base nas características informadas, os policiais foram ao local, onde o homem tentou fugir ao perceber a chegada da guarnição, entrando em uma residência. Ele foi alcançado logo em seguida.

Durante as buscas no imóvel, os militares encontraram 79 porções de maconha fracionadas e embaladas para venda. Em continuidade à ação, a equipe localizou em um terreno em frente à casa uma mochila contendo um tablete maior da mesma substância, além de duas balanças de precisão, rolos de papel filme e alumínio e outros itens usados no acondicionamento da droga.

O suspeito e todo o material apreendido foram encaminhados à Central de Flagrantes para adoção das medidas legais cabíveis.

Fonte: Ascom/PMSE