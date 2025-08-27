PM prende suspeito e apreende cerca de meio quilo de entorpecentes em Socorro

Policiais do 5º Batalhão de Polícia Militar (BPM) prenderam nesta terça-feira (26), um homem por suspeita de tráfico de drogas no Conjunto Jardim, em Nossa Senhora do Socorro.

Ele já tem passagem na Justiça por tráfico de drogas e confessou que comercializava entorpecentes na região.

As informações são de que os militares da Força Tática realizavam patrulhamento na localidade quando avistaram um homem em atitude suspeita. Durante a abordagem, foram apreendidas dez embalagens com entorpecentes.

Ainda de acordo com informações, os militares encontraram um porçao de maconha, 30 cápsulas, uma balança de precisão, além de uma quantia em dinheiro.

O suspeito e os materiais apreendidos foram encaminhados à Central de Flagrantes.

Com informações e foto da SSP