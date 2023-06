Suspeitos de furtar cabos de energia de estabelecimento no Siqueira Campos são presos. A ação criminosa foi flagrada

A 1ª Companhia do 8º Batalhão de Polícia Militar (1ª Cia/8º BPM) divulgou nesta segunda-feira, 19, as prisões de dois homens suspeitos de furtar fios de um estabelecimento comercial no Bairro Siqueira Campos, na Zona Oeste de Aracaju. A ação criminosa foi flagrada pelas câmeras de monitoramento do Ciosp.

A equipe policial foi acionada pelo Ciosp que, por meio do monitoramento das suas câmeras de segurança, filmou o momento em que dois homens furtaram fios de um estabelecimento na Rua Mariano Salmeron.

A partir das filmagens, os militares receberam informações sobre a localização dos suspeitos.

Os homens foram presos na Rua Vereador João Claro, nas imediações da Praça do Siqueira Campos.

No momento da abordagem, a dupla estava portando um alicate, uma barra de ferro e parte da fiação furtada.

O caso foi encaminhado à Central de Flagrantes para que fossem tomadas as medidas cabíveis.

Com informações da Ascom PM/SE