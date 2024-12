PM PRENDE SUSPEITOS DE FURTO EM PRÉDIO NO CENTRO DE ARACAJU APÓS ALERTA EMITIDO PELO VIDEOMONITORAMENTO

Com o videomonitoramento do Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp), policiais da 6ª Companhia Independente de Polícia Militar (6ª CIPM) prenderam dois homens em flagrante por furto de equipamentos de um prédio localizado na Rua Itabaianinha, no Centro de Aracaju. O caso foi divulgado nesta quarta-feira (4).

Segundo as informações policiais, os operadores do Ciosp identificaram o momento em que dois homens saem do prédio levando equipamentos do local. As características dos suspeitos foram repassadas à equipe da 6ª CIPM que estava mais próxima ao local do fato.

Em seguida, um dos suspeitos foi alcançado mais à frente, ainda na Rua Itabaianinha. Já o outro suspeito foi alcançado na Rua Carlos Firpo, nas imediações da Praça Godofredo Diniz.

Com a localização dos suspeitos, ambos foram presos e encaminhados, junto ao material apreendido, à Central de Flagrantes, onde o caso foi registrado.

