PM prende suspeitos por porte ilegal de arma e desmanche de veículo em Poço Redondo

Policiais do Batalhão de Polícia de Caatinga (BPCaatinga) prenderam nessa terça-feira (23), quatro homens por porte ilegal de arma de fogo e desmanche de veículo, no município de Poço Redondo, região do Alto Sertão sergipano.

Os militares receberam informações sobre um local onde alguns homens estariam retirando peças de um caminhão oriundo de um furto ocorrido anteriormente.

Ao chegar no local, a equipe flagrou quatro homens praticando o desmanche do veículo. Em posse dos suspeitos foram encontrados três espingardas de calibre não identificados, 8 munições, além de diversas peças veiculares.

Todo material apreendido e os suspeitos foram encaminhados à Delegacia para adoção das medidas legais cabíveis.

Com informações e foto da PM/SE