PM prende três envolvidos em latrocínio praticado em Salgado

Militares do 6º Batalhão da Polícia Militar (6º BPM) prenderam em flagrante três pessoas – dois homens e uma mulher – envolvidos no crime de latrocínio que vitimou um homem na região central de Salgado. O crime ocorreu na tarde do último sábado, 5. Um dos homens e a mulher praticaram o crime, enquanto o terceiro comprou o celular da vítima.

De acordo com as informações policiais, a equipe foi comunicada pela Polícia Civil e também por populares de que um casal teria cometido um latrocínio em Salgado e que, em seguida, teriam ocultado o corpo da vítima. O crime teria ocorrido na residência da vítima, e o corpo teria sido levado para local distante do fato.

Diante da comunicação, as buscas pelo corpo e também pelos suspeitos foram iniciadas. O corpo da vítima foi encontrado. Em seguida, a mulher envolvida no fato foi localizada e informou aos policiais que narraria as circunstâncias do crime.

Conforme a narrativa feita pela mulher, o latrocínio teria ocorrido em torno de um relacionamento dela com a vítima. Um dos homens envolvidos no crime se irritou com o fato e já tinha ameaçado a vítima de morte. No sábado, 5, o crime foi consumado com a prática do latrocínio.

Após o crime, de acordo com a versão apresentada pela mulher, ela e esse homem levaram o corpo da vítima até uma cisterna. Em seguida, eles fugiram para a cidade de Lagarto. O outro homem preso foi o responsável por comprar o celular da vítima. Eles também haviam levado R$ 300 da vítima. Os três foram presos e encaminhados à delegacia.

Com informações e foto da SSP