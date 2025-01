PM prende três suspeitos por roubo a pessoas em transporte público em Aracaju

Policiais do Batalhão de Policiamento Turístico (BPTur) prenderam nessa terça-feira (28), três homens por roubo à pessoas em veículo do transporte público. O fato ocorreu no Bairro Aruana, em Aracaju.

Os militares receberam informações sobre passageiros de um ônibus que realiza o trajeto da linha 17 de Março / Aquarius teriam sido roubados durante o percurso. Os relatos das vítimas apontavam que três homens teriam entrado no veículo e subtraído diversos objetos e aparelhos celulares.

A equipe iniciou buscas intensivas na região com o intuito de localizar os suspeitos por meio do rastreamento da localização de um dos telefones móveis roubado.

Momentos depois, os policiais visualizaram três homens que condiziam com as características passadas pelas vítimas. Após determinação de parada, um dos suspeitos foi detido no local, enquanto os outros dois tentaram fugir correndo, sendo posteriormente alcançados poucos metros à frente.

Durante a busca pessoal nos suspeitos foram encontrados um simulacro de arma de fogo, diversos aparelhos celulares, além de outros objetos.

Os suspeitos e todo material apreendido foram encaminhados à Delegacia.

Com informações da PM/SE