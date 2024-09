PM realiza apreensão de 19 quilos de drogas ilícitas em Aracaju

Policiais do Batalhão de Polícia de Radiopatrulha apreenderam 19 quilos de drogas ilícitas, nesta terça-feira (24), no bairro Dom Luciano, na cidade de Aracaju.

Durante patrulhamento, a equipe recebeu informações de que um homem estaria realizando a comercialização de entorpecentes no bairro da zona Norte. No momento da aproximação dos policiais ao local indicado, houve a fuga do suspeito por dentro de um matagal, que acabou tomando destino ignorado.

Apesar da evasão do homem, os agentes de segurança continuaram com buscas na área. Assim, foi possível localizar e apreender 19 quilos de substância semelhante à maconha, que foram apresentados à Delegacia para adoção dos procedimentos legais cabíveis.

Com informações da Ascom PM/SE