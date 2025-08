PM REALIZA OPERAÇÃO E INTERCEPTA TORCEDORES; CERCA DE 200 PESSOAS FORAM CONDUZIDAS À DELEGACIA DE PROPRIÁ

A Polícia Militar de Sergipe realizou, neste domingo (3), uma ampla operação preventiva e ostensiva para garantir a segurança durante o jogo entre Sergipe e Santa Cruz, válido pela Série D do Campeonato Brasileiro, no Estádio Lourival Baptista (Batistão), em Aracaju.

A ação integrou uma operação coordenada pela Secretaria da Segurança Pública (SSP), com estrutura especial de atendimento em delegacias plantonistas nos municípios de Propriá e Aracaju.

Na região da divisa com Pernambuco, em Propriá, equipes da PM abordaram diversos ônibus com torcedores vindos do estado vizinho. Durante as ações, que contaram com o uso de cães farejadores, foram encontrados entorpecentes em quatro veículos, a maioria transportando integrantes de uma torcida organizada do Santa Cruz. Cerca de 200 pessoas foram conduzidas à Delegacia Regional de Propriá, onde foram lavrados termos circunstanciados por posse de drogas. Após os procedimentos legais, a maioria foi liberada.

O planejamento da operação também previa um segundo ponto de bloqueio, realizado no município de Maruim. Durante essa nova abordagem, já com a partida em andamento e no segundo tempo, os torcedores interceptados — em sua maioria também ligados à torcida organizada — decidiram retornar para Recife.

Em Aracaju, a Polícia Militar reforçou o policiamento em toda a capital, com atuação dentro e fora do estádio, bloqueio de ruas e patrulhamento nos arredores do Batistão. Após o encerramento da partida, a PM seguiu com o monitoramento do deslocamento dos torcedores, especialmente no retorno pela BR-101.

Com informações e foto da SSP