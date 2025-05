PM realiza solenidade de entrega de medalhas por serviços prestados à corporação

Na manhã desta quarta-feira (14), a Polícia Militar do Estado de Sergipe (PMSE) realizou uma solenidade de entrega de medalhas em reconhecimento aos relevantes serviços prestados por militares à corporação. A cerimônia foi conduzida pelo comandante-geral da PMSE, coronel Alexsandro Ribeiro, e ocorreu no Salão Nobre do Quartel do Comando Geral (QCG), localizado no Bairro Industrial, em Aracaju.

Durante o evento, oito policiais militares foram condecorados com a Medalha Major Oliveira – Guerreiro de Caatinga, uma honraria que reconhece a dedicação e o compromisso dos militares com a segurança pública. Entre os agraciados, estavam sete oficiais e o soldado Thiago Freitas, filho do saudoso major Oliveira, cujo nome dá título à comenda. A homenagem reforça o legado de coragem e dedicação deixado pelo oficial, especialmente em prol do povo sertanejo.

Além das medalhas entregues aos militares sergipanos, a solenidade também homenageou o major Otávio Lúcio Roncaglio, da Polícia Militar do Paraná (PMPR), com a Medalha Alferes Tiradentes, a mais alta honraria da PMSE. A condecoração foi uma forma de reconhecimento aos serviços prestados pelo oficial paranaense em ações de cooperação com a PMSE, especialmente em atividades de capacitação e intercâmbio institucional.

“Uma gratidão imensa em receber esta homenagem, sendo a mais alta honraria da Polícia Militar de Sergipe. É a segunda vez que estou no Estado por ocasião dos cursos de capacitação, sendo assim, para mim é uma verdadeira honra poder colaborar com a corporação”, declarou o major Roncaglio.

O comandante-geral da PMSE, coronel Alexsandro Ribeiro, destacou a importância da solenidade como forma de valorização dos profissionais que diariamente contribuem com a segurança do povo sergipano.

“Gostaria de parabenizar a todos os agraciados no dia de hoje. Quero parabenizar também o nosso major Roncaglio, da nossa co-irmã PMPR, pelos serviços prestados à nossa corporação. Unidos somos fortes, integrados somos imbatíveis. Estamos sempre em busca do conhecimento, e essa troca de experiências entre as corporações só enaltece o trabalho das Polícias Militares do Brasil. Gostaria ainda de fazer um agradecimento especial pela presença da família do nosso saudoso major Oliveira. Seu filho, Thiago, soldado da PMSE, segue representando de forma exemplar o nome do seu pai durante essa missão de honrar seu legado na corporação, no qual sempre foi sinônimo de comprometimento com a segurança do povo sertanejo e de todo o Estado de Sergipe”, concluiu o coronel.

A solenidade reforça o reconhecimento institucional e o fortalecimento dos laços entre as polícias militares do país, além de valorizar o empenho de seus profissionais na promoção de uma segurança pública cada vez mais qualificada e próxima da sociedade.

Homenageados presentes na solenidade:

Os coronéis Carlos Rollemberg, Sidney Barbosa e José Alcântara, os tenentes-coronéis Fábio Machado e Fabrício Almeida, o major da Polícia Militar do Paraná (PMPR) Otávio Roncaglio, o capitão Jorge Wilson e o soldado Thiago Freitas.

Fonte: Ascom PM/SE