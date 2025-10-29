PM realiza solenidade de promoção de oficiais e praças e entrega medalhas a autoridades

A Polícia Militar do Estado de Sergipe realizará solenidade de promoção de Oficiais e Praças. Durante o evento, autoridades civis e militares serão condecoradas com a Medalhas pelos serviços prestados à corporação.

O evento será realizado no Centro de Ensino e Instrução (CEI), Rua Argentina, 213, Bairro América, Aracaju, a partir das 19h30.

Com estas promoções, o atual comando da PMSE, que tem à frente o Coronel Ribeiro, chega ao quantitativo de 2885 policiais militares promovidos em sua gestão.

Entre os homenageados pela Policia Militar, está o jornalista, editor do site Faxaju, Munir Darrage.

Matéria do blog Espaço Militar