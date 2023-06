PM recupera 36 celulares do modelo Iphone roubados de uma empresa

A Polícia Militar, por meio do Batalhão de Radiopatrulha, recuperou nesta segunda-feira (19), 36 celulares do modelo Iphone que haviam sido roubados de uma empresa de serviço logístico localizada no bairro Castelo Branco, em Aracaju.

De acordo com a PM, a carga subtraída continha 52 aparelhos no total, com valor estimado de R$ 200 mil. A maior parte foi encontrada enterrada em um terreno baldio no Bairro América.

O material apreendido foi encaminhado ao Centro de Operações Policiais (Cope), que dará continuidade às investigações para identificar e localizar os indivíduos envolvidos no crime.

A PM informou ainda que aqueles que adquiriram os celulares oriundos deste furto poderão procurar o Cope para fazer devolução espontânea dos aparelhos.

Foto PM/SE