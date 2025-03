PM reforça operações de trânsito para segurança de foliões e condutores

Durante o Carnaval, os blocos tomam conta das ruas, e foi justamente pela movimentação em vias públicas que a Polícia Militar traçou o planejamento operacional para garantir a segurança dos foliões e de toda a população em Sergipe. As ações que estão sendo realizadas em torno do policiamento de trânsito foram construídas a partir da comunicação prévia dos organizadores à corporação. O planejamento envolve a atuação do Batalhão de Policiamento de Trânsito (BPTran) e do Batalhão de Policiamento Rodoviário (BPRv).

De acordo com o tenente-coronel Aldevan Silveira, comandante do BPRv, as ações de policiamento de trânsito estão sendo executadas para garantir que os blocos fluam de forma segura e também sem grandes intercorrências no trânsito. “As unidades de policiamento de trânsito estão à disposição de todo cidadão para que a alegria esteja presente neste Carnaval”, evidenciou o oficial.

As operações viárias durante o período carnavalesco também contam com o auxílio dos órgãos municipais de trânsito, assim como acrescentou o tenente-coronel José Luiz, comandante do Batalhão de Polícia de Trânsito (BPTran). “Estamos atuando nas ruas da Grande Aracaju, contando também com o apoio dos órgãos municipais de trânsito para garantir a tranquilidade do percurso dos blocos”, ressaltou.

Garantia da Lei Seca é prioridade

Durante as operações da Polícia Militar no Carnaval, também estará sendo garantida a Lei Seca. “Culturalmente, as festividades são associadas ao consumo de bebidas alcoólicas, e por isso é preciso sempre destacar que é crime a conduta de conduzir veículo sob o efeito de bebidas alcoólicas. Para coibir essa prática, também estamos atuando com blitze em todo o estado”, afirmou o tenente-coronel Aldevan Silveira.

Blitze para evitar crimes

Ainda no tocante à atuação da Polícia Militar, estão as operações que tem como objetivo evitar a circulação de materiais ilícitos, a exemplo de drogas e armas de fogo. Em casos suspeitos, a população também pode acionar a Polícia Militar por meio do Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp), no telefone 190. As equipes mais próximas aos locais das ocorrências serão acionadas pelo Ciosp.

Foto: Ascom PMSE