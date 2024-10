PM reforça segurança para Enem em Sergipe com 450 policiais

Na manhã desta quarta-feira (30), a Polícia Militar de Sergipe divulgou detalhes do planejamento de segurança do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2024. Para garantir a tranquilidade do processo seletivo, a Corporação atuará desde a distribuição das provas até o encerramento do Exame.

O Ministério da Educação (MEC), por meio do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), aplicará as provas nos dias 3 e 10 de novembro. Ao todo, 69.376 estudantes participarão do Enem em todo o estado.

Neste período, a Polícia Militar reforçará a segurança com 50 viaturas e 450 policiais em regime de escala extra, além do efetivo do serviço ordinário. Os trabalhos estão previstos para iniciar às 3h da manhã, com a escolta das equipes dos correios, responsáveis pela distribuição das provas, e seguem até o fim do processo.

“O planejamento foi pensado para garantir a segurança nos 212 locais de aplicação das provas, distribuídos em 35 municípios sergipanos. A atuação da Polícia Militar estará dividida no monitoramento da segurança do evento, com a ativação da Sala de Situação, na escolta das equipes dos correios, a partir do 28° BC, e no policiamento dos locais onde serão aplicadas as provas”, explicou o encarregado de repassar os detalhes da Operação Enem 2024, Major Clarckson Hora Brito.

Fonte e foto PM