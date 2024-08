PM registra queda nos crimes de roubo no Siqueira Campos, Santos Dumont e Ponto Novo

A Polícia Militar deflagrou nesta segunda-feira (05), as Operações Meu Bairro Mais Seguro e Madrugada Segura no Conjunto Princesa Isabel e no bairros bairro Siqueira Campos e Ponto Novo, com o intuito de reforçar a sensação de segurança da população e prevenir e combater a prática dos mais diversos tipos de delitos.

Com uma redução de 44% no número de roubos no Siqueira Campos, de, aproximadamente , 38% no Ponto Novo e de 12,7% no Santos Dumont, quando se compara o 1º semestre de 2024 com o mesmo período de 2023, a Polícia Militar vem atuando para alcançar índices cada vez melhores na segurança pública do estado.

As ações policiais envolveram militares do 8º Batalhão de Polícia Militar (8º BPM), do Regimento de Cavalaria Mecanizada de Motopatrulhamento (GETAM), do Batalhão de Polícia de Radiopatrulha (BPRp), do Batalhão de Polícia de Trânsito (BPTran) e culminou com uma série de ações de blitz e abordagens a transeuntes, a veículos de passeios e de transporte coletivo.

Durante as Operações a Polícia Militar tem conseguido combater a prática de furtos e roubos na madrugada e tem conduzido suspeitos e materiais furtados e roubados à Delegacia, onde depois de serem tomadas as medidas legais são devolvidos aos proprietários.

As ações policiais tem surtido um efeito positivo e os números tem mostrado uma queda acentuada nos crimes de roubo e de furto.

A Polícia Militar continuará desenvolvendo ações em toda a Grande Aracaju de forma diuturna com o intuito de alcançar números ainda melhores e aumentar a sensação de segurança da sociedade sergipana.

Com informações e foto do PM Aroaldo Alves