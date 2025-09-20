PM suspeito e apreende mais de 1,5kg de drogas em Nossa Senhora do Socorro

Na noite desta sexta-feira, dia 19, cumprindo determinação do Comandante-Geral da PMSE, Coronel Ribeiro, policiais militares do Batalhão de Choque, comandados pelo Tenente-Coronel Joaldo, comandante da unidade especializada, realizavam patrulhamento no Bairro João Alves Filho, em Nossa Senhora do Socorro, quando ao adentrarem na Rua Projetada visualizaram um indivíduo, que ao avistar a viatura policial, jogou uma sacola no chão.

Imediatamente os militares pararam a viatura e realizaram a busca pessoal no suspeito, encontrando na cintura do mesmo um simulacro de revólver calibre 38, com 6 munições, e 30 zip lock de maconha.

Na bolsa que fora jogada pelo homem, os policiais encontraram quatro pedaços grandes de maconha, pesando mais de 1,5 quilo, além de uma balança de precisão.

O infrator confessou que teria um lucro com a venda da droga de cerca de R$ 1.000,00.

O homem recebeu voz de prisão e juntamente com os entorpecentes apreendidos foram encaminhados à Delegacia Plantonista para lavratura do flagrante.

Matéria do blog Espaço Militar