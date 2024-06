PMs do Proerd preparam formatura especial para aluna hospitalizada

Na última quinta-feira (6), a pequena Sofia Machado, de 10 anos, teve o que se pode chamar de um verdadeiro momento de alegria e superação. A garotinha, que se encontra internada em um hospital da cidade, não pôde participar da tão esperada cerimônia de formatura do Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência (Proerd) ao lado de seus coleguinhas da escola. Ao ver as fotos e vídeos da celebração nas redes sociais, seu coração se encheu de tristeza. No entanto, a história de Sofia tomou um rumo surpreendente e emocionante.

Ao tomarem conhecimento da situação, os dedicados militares do Proerd, sempre sensíveis ao bem-estar de seus alunos, decidiram agir de forma extraordinária. Com o coração cheio de amor, eles planejaram uma cerimônia de formatura surpresa para Sofia, e foram até o hospital onde ela estava internada.

Os policiais prepararam o certificado e levaram de presente a mascote do programa, o famoso Leão Léo, para presentear a garota. Os olhos de Sofia brilhavam mais do que nunca ao ver toda aquela preparação especialmente para ela. Diante da surpresa, ela se sentiu a mais especial das formandas, com tamanho carinho.

A mãe, avó e a coordenadora do colégio também não conseguiram conter a emoção. Ver a determinação e a alegria de Sofia contagiou a todos no hospital, transformando aquele dia em um marco inesquecível. A cerimônia foi repleta de sorrisos, lágrimas de felicidade e palavras de encorajamento dos policiais, que a parabenizaram pela sua bravura e pelo exemplo de perseverança que ela representa.

Até o experiente instrutor do Proerd, sargento J. Souza, ‘Caveira’ formado pelo Batalhão de Operações Especiais do Distrito Federal, foi tomado pela emoção do momento.

A festa de formatura especial mostrou que, mais do que um programa de prevenção, o Proerd é uma verdadeira rede de apoio, amor e cuidado. São os pequenos gestos de bondade e solidariedade que transformam o mundo em um lugar melhor. Sofia, agora, tem uma memória preciosa para guardar consigo, sabendo que é cercada por pessoas que a valorizam e torcem pela sua recuperação e felicidade.

Obrigada, Proerd, por não apenas proteger nossas crianças, mas também por fazê-las sentirem-se tão especiais e amadas. Parabéns, Sofia, você é uma verdadeira campeã!

Fonte e foto PM/SE