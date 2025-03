PMSE ALINHA PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DE SEGURANÇA PARA GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS EM ARACAJU

Na manhã desta quinta-feira (26), a comandante-geral, coronel Alexandro Ribeiro, participou de reunião sobre o planejamento estratégico durante os três grandes eventos esportivos que acontecem na capital sergipana no próximo sábado (29). A reunião aconteceu na Sala de Situação do Quartel do Comando Geral, em Aracaju, com integrantes do Comando do Policiamento Militar da Capital (CPMC).

Além do comandante-geral, integrantes do Comando de Policiamento Militar da Capital estiveram presentes na reunião com objetivo de apresentar o planejamento operacional estratégico da Corporação elaborado para os três grandes eventos: Final do Campeonato Sergipano entre Confiança e Itabaiana, Corrida Cidade de Aracaju e Campeonato Brasileiro de Judô. Os eventos serão sediados na sergipana, Aracaju, durante o próximo sábado.

O subcomandante do Policiamento Militar da Capital, tenente-coronel Thiago Costa, disse que mais de 360 policiais atuarão na Final do Campeonato Sergipano, que acontece na Arena Bastitão, para garantir a segurança do torcedores e viabilidade do trânsito na capital. “É uma operação complexa que acontece bem antes do jogo propriamente dito. O reforço policial será ampliado para garantir mais segurança aos torcedores, com militares do Batalhão de Radiopatrulha, Batalhão de Polícia de Choque e do Regimento de Polícia Montada, além de unidades de área”, frisou.

A 40ª edição da Corrida Cidade de Aracaju contará com 10 mil inscritos, consolidando-se como um dos maiores eventos esportivos da cidade. Para garantir a segurança e o bom andamento da competição, o trânsito sofrerá alterações significativas. A partir das 13h de sábado, as avenidas Ivo do Prado e Rio Branco, no sentido Centro/praias, serão interditadas, com desvios por dentro do terminal de ônibus. A partir das 15h, os bloqueios se estendem para outras vias, como as avenidas Barão de Maruim e Desembargador Maynard. Além disso, será implantado um sistema binário para organizar o tráfego.

Quanto à Corrida Cidade de Aracaju, o subcomandante do CPMC ressaltou que é um evento bem tradicional envolvendo duas cidades, Aracaju e São Cristóvão, e contará com policiamento especial desde o início do trajeto. “Equipes da 1ª Companhia Independente de Polícia Militar (1ª CIPM), do Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual (BPRv), do 8° Batalhão de Polícia Militar e da 6ª Companhia Independente de Polícia Militar (6ª CIPM) estarão imbuídas nessa operação que contará com 80 policiais militares, e vários órgãos”, afirmou.

“Este ano, inovaremos com a intensificação do policiamento nas ruas periféricas ao evento e a liberação da Rodovia João Bebe Água SE-065, de forma paulatina, ao longo da corrida. Solicitamos que os moradores do Conjunto Eduardo Gomes e do Bairro Rosa Elze, em São Cristóvão, mais precisamente nas proximidades da Universidade Federal de Sergipe, mudem um pouco a rotina durante, devido o transcorrer da corrida, a fim de não ter nenhum contratempo”, explicou o tenente-coronel.

Com relação ao policiamento durante o campeonato que ocorrerá no Ginásio Constâncio Vieira, área adjacente à Arena Batistão, e se estende ao longo dia, o tenente-coronel Thiago Costa, também informou que a PMSE se preparou e montou o policiamento para contemplar a segurança desses atletas.

O comandante-geral, coronel Alexsandro Ribeiro, destacou que todos os esforços estão sendo feitos para que a população tenha total segurança. “A Polícia Militar de Sergipe estudou o cenário e o grau de complexidade de cada evento, e preparou um esquema de segurança especial com o objetivo de proporcionar mais tranquilidade para os atletas e a sociedade como um todo”, conclui.

Com informações e foto da SSP