PMSE APREENDE ARMA DE FOGO E VEÍCULO COM SINAIS DE ADULTERAÇÃO NO EDUARDO GOMES, EM SÃO CRISTÓVÃO

Policiais do Getam apreenderam na tarde desta sexta-feira (14), um revólver calibre .38, munições e um veículo com indícios de adulteração no Conjunto Eduardo Gomes, em São Cristóvão.

A ação foi iniciada após o Ciosp acionar a equipe para verificar uma possível adulteração veicular. No local, os militares encontraram o automóvel e, durante a consulta, identificaram divergência na numeração do chassi.

Com autorização da proprietária, entraram para conferir a numeração localizada sob o banco do motorista. No momento da verificação, foi encontrado um revólver calibre .38 carregado com seis munições intactas. Outras quatro munições também foram localizadas próximas ao câmbio do veículo.

Ao ser informada da apreensão da arma, a dona do carro tentou contato telefônico com o filho. No entanto, ao saber da localização do armamento, ele desligou o celular e não retornou à residência.

Durante as buscas, foram encontrados ainda dois pares de placas, uma balaclava e uma camisa no interior do veículo. Na parte externa, ao retirar o carro da garagem, a equipe policial identificou marcas de sangue, na caixa de ar da porta dianteira direita. O suspeito foi identificado, mas não localizado.

O veículo e todo o material apreendido foram encaminhados à Central de Flagrantes.

Com informações e foto da PM/SE