PMSE define esquema de policiamento para a final da Copa do Nordeste

Na manhã desta segunda-feira (1º), o Estado-Maior da Polícia Militar de Sergipe (PMSE) realizou reunião no Quartel Central, localizado no Bairro Industrial, em Aracaju, para alinhar o planejamento operacional da grande final da Copa do Nordeste 2025, entre Confiança x Bahia. O objetivo é garantir a segurança e a tranquilidade da população e dos torcedores.

O clássico ocorrerá no Estádio Lourival Baptista (Batistão) na próxima quarta-feira (3), e o comandante-geral da PMSE, coronel Alexsandro Ribeiro, destacou que a corporação está preparada para atuar de forma integrada e estratégica:

“Teremos alguns desafios, porém a Polícia Militar estará pronta. Elaboramos todo o planejamento operacional para que a final ocorra de forma tranquila e segura para todos os torcedores e para a população sergipana”, afirmou.

O policiamento contará com o emprego do Batalhão de Polícia de Trânsito (BPTran), Batalhão de Polícia de Choque (BPChoque), Regimento de Polícia Montada (RPMon), da Força Ostensiva e de outras unidades especializadas.

O efetivo estará distribuído em pontos estratégicos da capital e do perímetro do estádio, realizando fiscalização, patrulhamento e abordagens, garantindo a segurança do público antes, durante e após a partida. Além disso, haverá reforço nos terminais de transporte coletivo e patrulhamento em locais de grande concentração, como Praça Tobias Barreto, Praça da Imprensa, bairro 13 de Julho e Praia Formosa.

A Polícia Militar reafirma o compromisso de promover a paz entre as torcidas, trabalhando para que todos possam torcer com segurança, respeito e tranquilidade, preservando a integridade de todos os envolvidos.

Ascom PMSE